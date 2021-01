Scatta la trappola dopo l'ennesimo furto d'auto nel Barese: bloccata la 'banda della Seat nera'

Dal San Paolo alla provincia barese per rubare auto: denunciata una banda 'a gestione familiare' (padre, figlio e un terzo complice', in seguito alle indagini condotte dal personale del Settore Anticrimine e della Polizia Scientifica del Commissariato di polizia di Monopoli. Gli inquirenti avevano ricostruito il modus operandi degli arrestati, che avevano compiuto una serie numerosa di furti in un limitato lasso di tempo, sempre scegliendo una porzione limitata del territorio provinciale, così da poter subito tornare nel capoluogo.

L'arresto è avvenuto questa mattinata, dopo l'ultima azione della banda, ai danni di un furgone nella zona industriale. Gli autori del furto, tutti pluripregiudicati, a bordo di una Seat Cordoba di colore nero, infatti, erano entrati in azione e dal mezzo di un uomo di Santeramo in Colle che si trovava a Monopoli per motivi di lavoro, avevano asportato una valigetta porta utensili in alluminio con all’interno un kit avvitatore del valore di qualche centinaio di euro. Poco prima la banda barese aveva rubato un'autovettura di proprietà di un operaio di Cassano delle Murge: oltre al veicolo aziendale , era stato asportato uno zaino contenente un computer portatile e un hard disk esterno, per un valore di circa 1.000 euro, rimasti all'interno del mezzo. Ancora prima i tre baresi, nei pressi dei centri commerciali - sempre a Monopoli - avevano colpito aprendo un furgone bianco parcheggiato di proprietà di un signore di Polignano a Mare, prelevando ben 12 lattine di olio extravergine di oliva da 5 litri ciascuna, per un valore complessivo di oltre 400 euro.

Nonostante le vittime non avessero ancora avuto il tempo di denunciare alle forze dell’ordine i furti subiti, il personale investigativo del Commissariato avevano rintracciato gli autori a Bari. Era così scattato l'inseguimento, al termine del quale i tre pregiudicati della 'banda della Seat nera' venivano bloccati con la refurtiva dei colpi ancora nel loro veicolo. Sono stati poi denunciati per i furti, mentre la merce rubata è stata recuperata e restituita alle vittime. Oltre alla denuncia, per i tre scatterà anche la proposta di applicazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Monopoli con divieto di farvi ritorno per tre anni.