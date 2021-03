Nella masseria nascondeva due veicoli e attrezzature agricole rubate nel Barese: nei guai pregiudicato

Blitz dei carabinieri in una masseria nell'agro di Adelfia, dove sono stati ritrovati diversi oggetti rubati. Nello specifico i controlli dei militari della Compagnia di Triggiano hanno permesso di recuperare un trattore rubato due giorni prima a un contadino della zona, oltre a un'auto rubata lo scorso novembre a Conversano. Controlli più approfonditi hanno permesso di rinvenire anche diversi attrezzi agricoli e 35 pannelli solari rubati qualche settimana fa sempre nell'agro di Adelfia. Il proprietario della masseria, un 58enne di Adelfia con precedenti, è stato denunciato in stato di libertà. L’Arma sta implementando diversi servizi dedicati al contrasto dei reati che si verificano in area rurale e che persano su un settore importantissimo dell’economia locale già gravato dalla crisi conseguente alla pandemia.