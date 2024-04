Ritira l'auto nuova, rubata dopo tre ore: la ritrova smontata in campagna

L'auto appena acquistata e ritirata dalla concessionaria viene rubata appena tre ore dopo, per essere poi ritrovata, mezza smontata, nelle campagne vicino Bitonto. E' la disavventura capitata a un 30enne, da lui stesso raccontata sui social e riportata da alcune testate come Repubblica e Corriere. "Penso di aver vinto ogni primato", dice il giovane raccontando del furto 'lampo'subito a fine marzo. La nuova Dacia, ritirata in concessionaria a Bari alle 17, alle 20 è parcheggiata in strada a Terlizzi, ma appena dieci minuti dopo, quando il ragazzo scende di casa per spostarla in garage, non c'è più. Dopo aver denunciato il furto, nella stessa serata, l'auto viene ritrovata grazie all'antifurto satellitare, in parte già smontata, nelle campagne tra Sovereto e Bitonto.