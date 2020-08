Vanno in spiaggia e i ladri portano via l'auto: i poliziotti la ritrovano grazie ai cellulari lasciati in macchina

Lasciano l'auto per andare in spiaggia, in un lido di Torre Canne, ma i ladri la portano via. Vittime del furto due turisti marchigiani in vacanza tra Monopoli e Fasano. Di ritorno dalla giornata trascorsa al mare, l'amara sorpresa: la loro Fiat 500 X era stata rubato. A quel punto è intervenuto un poliziotto delle volanti del Commissariato di Monopoli, libero dal servizio e presente sul posto, che, oltre ad allertare i carabinieri competenti per territorio, parlando con le vittime ha appreso che le stesse avevano nascosto in auto due telefonini.

Così gli agenti, ritenendo che gli autori del furto non si fossero accorti della presenza dei telefoni, hanno deciso di localizzare i telefoni, individuati in località Pozzo Faceto.

Accompagnando i turisti sul posto è stata quindi ritrovata l'auto, fortunatamente solo con piccoli danni, che è stata loro riconsegnata, ovviamente insieme ai cellulari.

E’ probabile che gli autori del furto avrebbero utilizzato la tecnica “del cavallo di ritorno”, cioè del riscatto per restituire il veicolo o avrebbero potuto immettere l’auto nel circuito del mercato dei pezzi di ricambio una volta “cannibalizzata”. Ma questa volta non hanno avuto tempo grazie alla velocità dell’attività investigativa dei poliziotti.

(foto di repertorio)