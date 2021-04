In pochi minuti rubano attrezzi per 10mila euro, il furto in un'azienda agricola di Ruvo: "Denunciate, denunciamo!"

Cia Agricoltori Puglia denuncia "l'ennesimo furto, in pieno giorno, ieri mattina, in agro di Ruvo, contrada Monserino". Nel video pubblicato sul profilo Facebook dell'associazione di categoria, si vedono due malviventi portare via dal magazzino di un'azienda, nel giro di pochi minuti, una motozappa, motoseghe, forbici elettriche, elettrosaldatrice e agro-farmaci per un valore complessivo di circa 10mila euro. Hanno anche tentato di rubare un trattore.

"Con l'occasione rivolgiamo ancora una volta un appello alle istituzioni preposte di porre rimedio a una situazione che sta degenerando sempre più. Stessa nostra incondizionata solidarietà va alle centinaia di aziende che subiscono atti simili e che non hanno la forza di denunciare quanto accade. Denunciate, denunciamo!"