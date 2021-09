Ruba cellulare nel parcheggio dell'ospedale: barese arrestato in trasferta a Matera

L'uomo era stato notato da alcuni passanti mentre cercava di portare via il cellulare: questi ultimi hanno contattato i Carabinieri, i quali sono intervenuti poco dopo

Avrebbe rubato un cellulare lasciato in carica in un'auto parcheggiata, senza essere stata chiusa, nelle vicinanze dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera ma è stato arrestato dai Carabinieri: in manette è finito un 57enne originario della provincia di Bari.

L'uomo era stato notato da alcuni passanti mentre cercava di portare via il cellulare: questi ultimi hanno contattato i Carabinieri, i quali sono intervenuti poco dopo. Il 57enne è così finito in manette e il cellulare è stato restituito al legittimo proprietario.