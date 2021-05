Entra nel centro commerciale e ruba diversi capi d'abbigliamento: beccata e denunciata

La 46enne, con precedenti specifici, è stata deferita in stato di libertà per furto aggravato. La merce sottratta è stata quindi riconsegnata al negozio

Una donna di 46anni è stata denunciata dalle Volanti della Polizia a Bari per un furto di abiti in un negozio. L'episodio si è verificato all'interno di un centro commerciale di Santa Caterina. La donna è stata individuata dopo aver trafugato diversi capi d'abbigliamento. La 46enne, con precedenti specifici, è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato. La merce sottratta è stata quindi riconsegnata al negozio.

Controlli anti Covid: 11 multe a Bari

Nel corso di un altro servizio, gli agenti hanno verificato il rispetto dei divieti anti Covid: in tarda serata 11 persone, non essendo in grado di giustificare la loro presenza in strada oltre l’orario del coprifuoco imposto dalle norme anti-contagio, sono state sanzionate.