Rubate due 'hug bike' per i bimbi disabili della scuola di ciclismo 'Ballerini' di Bari, l'appello: "Riconsegnatele"

Due biciclette 'hug bike', utilizzate dai bambini autistici e con disabilità motoria per alcuni corsi a loro dedicati, sono state rubate dalla scuola di ciclismo 'Franco Ballerini' del quartiere San Paolo di Bari.

A darne notizia è la stessa associazione in post su Facebook: "Il vile furto" spiegano "ci costringe a sospendere temporaneamente i corsi per molti bambini autistici e con disabilità motoria, che trovavano in quei mezzi l’unica possibilità di pedalare, di partecipare, di essere inclusi. Ma noi non ci arrendiamo, perché crediamo veramente in quello che facciamo e crediamo che ognuno può essere sempre migliore".

La scuola chiede la restituzione al più presto dei due mezzi ma è già all'opera per aiutare i piccoli che frequentano i corsi: "Stiamo già lavorando per trovare una soluzione e permettere a questi bambini di tornare a divertirsi da noi e con noi".