Ruba biciclette a turisti in vacanza a Gallipoli, denunciato 45enne barese

Avrebbe rubato le bici a 2 studenti di Treviso in vacanza a Gallipoli. I carabinieri del posto hanno deferito all'autorità giudiziaria un 45enne originario di Bari, ed un coetaneo di Casarano, per furto. L'uomo, in complicità con il sodale salentino, avrebbe sottratto le biciclette in una delle vie della cittadina in provincia di Lecce, affollata di turisti e visitatori durante la scorsa notte di San Lorenzo dedicata alle 'stelle cadenti'.

I Carabinieri, dopo aver raccolto la denuncia dei due ragazzi veneti e della società che aveva noleggiato loro le biciclette, si sono messi sulle tracce dei possibili autori del furto: i due 45enni, entrambi disoccupati e già noti alle Forze dell'Ordine, sono così stati individuati durante un controllo stradale. Dopo aver tentato la fuga a bordo di una Fiat Panda, i 2 uomini sono stati fermati dai militari. Nell'auto sono state ritrovate le bici e diversi arnesi da scasso, sottoposti a sequestro.