Tenta furto di una bici nei pressi della stazione, ma qualcuno allerta la polizia: ladro in manette

Tenta il furto di una bici in piazza Moro, nei pressi del bar delle Ferrovie del Nord Barese. Ma un passante si accorge del suo armeggiare accanto al mezzo e allerta la polizia. Così, venerdì sera, il furto è stato sventato e il ladro arrestato.

Gli agenti della Polfer, ricevuta la segnalazione, senza dare nell'occhio hanno avvicinato il giovane, un 30enne cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale, sorprendendolo nel tentativo di furto e bloccandolo. Nella circostanza, veniva sequestrata la grossa tronchese, utilizzata per tagliare la catena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La bici è stata restituita al proprietario mentre il 30enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato anche per inottemperanza all’Ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale.