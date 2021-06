Gli rubano la bicicletta parcheggiata nella piazza: recuperata grazie alle telecamere di sicurezza

La bici era adoperata da un giovane cittadino nigeriano come suo unico mezzo di trasporto a Bitetto. nel Barese. L'uomo si era rivolto ai militari per denunciare il furto

I carabinieri hanno recuperato una bicicletta rubata, utilizzata da un giovane cittadino nigeriano come suo unico mezzo di trasporto a Bitetto. nel Barese. L'uomo si era rivolto ai militari per denunciare il furto. Dopo pochi giorni, anche attraverso l'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a ricostruire la vicenda.

Dalle immagini, infatti, si poteva notare un uomo, identificato poi in un 41enne bitettese, mentre portava via la bici parcheggiata in una piazza del paese. I militari hanno quindi effettuato alcuni controlli nella sua abitazione, recuperando la bicicletta ancora integra e consegnandola al legittimo proprietario. Il 41enne è stato quindi denunciato.