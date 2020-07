S'intrufola in casa per rubare gioielli: all'interno due pensionati non si erano accorti di nulla, Carabiniere blocca 37enne

Ha cercato di rubare in un appartamento di Bitetto con i due proprietari anziani in quel momento all'interno e ignari che vi fosse un ladro in casa: un Carabiniere fuori dal servizio, però, è intervenuto dopo una segnalazione di alcuni cittadini. E' così finito in manette un 37enne barese.

L'uomo è stato bloccato nonostante si nascondesse dietro a una porta, con la speranza di fuggire: con sé aveva monili in oro appena rubati . Il 37enne su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato presso la propria residenza ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per stabilire se il 37enne, nei giorni scorsi, abbia compiuto altri furti in abitazioni di Bitetto.