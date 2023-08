Ruba borsa nel bus Amtab a mamma con un bimbo: bloccato nel centro di Bari dalla Polizia Locale

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia Locale di Bari dopo aver rubato una borsa ad una donna mentre si trovava in un bus dell'Amtab. La passeggera aveva in braccio il suo bambino di 3 anni quando, approfittando della fermata del mezzo pubblico su via Quintino Sella, il ladro le ha strappato via la borsa fuggendo per la strada.

Le urla della vittima e di alcuni cittadini hanno allertato una pattuglia della Locale presente in zona: dopo un breve inseguimento, l'uomo è stato bloccato in via Garruba. La borsa è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.