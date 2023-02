Furto in appartamento, rapina, aggressione al Pronto soccorso: cinque arresti della polizia a Bari

Cinque persone sono state arrestate dalla polizia a Bari in tre distinti interventi eseguiti negli ultimi giorni. E' quanto emerge dal bilancio delle "attività di prevenzione" messe in campo dalla Questura di Bari negli ultimi sette giorni. Attività "aumentate", è spiegato in una nota, "in ragione dei fatti delittuosi venuti alla ribalta delle cronache".

In particolare, a Carbonara, tre persone sono state fermate per un tentato furto in appartamento, mentre al quartiere Libertà un uomo è stato arrestato per rapina. Ancora, un giovane è stato arrestato al pronto soccorso del Policlinico per aver aggredito e minacciato una guardia giurata.

Gli arresti eseguiti nella settimana sono stati complessivamente nove (altri due per maltrattamenti in famiglia, e due per droga in altri quartieri della città), a cui aggiungono i controlli. Nella città di Bari i poliziotti hanno identificato 1277 persone, fermato e controllato 477 veicoli, contestando 22 violazioni al codice della strada, 3 delle quali per assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Denunciate in stato di libertà a vario titolo 11 persone, 9 gli arresti.