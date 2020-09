Ruba mille litri di carburante dal mezzo della ditta: sorpreso con taniche di benzina e arrestato

Un 36enne è stato arrestato mentre portava via carburante della ditta ecologica dove era assunto. I Carabinieri hanno avviato le indagini dopo segnalazioni di movimenti sospetti dell'uomo che, in qualità di autista, era incaricato del rifornimento di carburante dei mezzi utilizzati dalla ditta.

I militari lo hanno notato dirigersi verso Bari, in una zona opposta a quella assegnata. Proprio durante uno di questi viaggi, che avvenivano con cadenza quasi giornaliera. Dopo averlo bloccato in una zona periferica di Mola di Bari, lo hanno notato poco dopo aver travasato dal serbatoio di uno dei mezzi della ditta circa 70 lt di carburante in diverse taniche. L'uomo avrebbe sottratto, nelle ultime settimane, circa mille litri di carburante, per un valore di circa 1300 euro. Dopo l'arresto è stato condotto ai domiciliari nella propria abitazione. Il gasolio è stato recuperato e restituito ai legittimi proprietari.