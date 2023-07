Rubano soldi, pietre preziose e monili in oro da un appartamento: arrestati in due

Due persone sono state arrestate dai Carabinieri a Spinazzola (Bat) con l'accusa di aver compito un furto in un appartamento della cittadina murgiana: in carcere sono finiti un cittadino greco e uno georgiano.

I due, nella serata del 6 maggio scorso, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si sarebbero introdotti in un'abitazione portando via monili in oro, pietre preziose e denaro contante. A incastrarli sarebbero stati le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona. Parte della refurtiva è stata recuperata a seguito di controlli nel capoluogo pugliese, dove i due sono domiciliati.