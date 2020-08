Derubano una donna in pieno centro e fuggono, poi aggrediscono i poliziotti: due in manette

Rubano il cellulare a una donna e scappano, poi, per cercare di sfuggire all'arresto, aggrediscono gli agenti che li avevano rintracciati. In due, cittadini gambiani di 21 e 22 anni, sono stati arrestati dagli agenti delle Volanti in pieno centro a Bari.

Dopo il furto, i due si sono dileguati in dirazione di piazza Umberto, ignari di essere seguiti da un amico della vittima, che ha avvertito la polizia. I poliziotti, grazie alla esatta descrizione della vittima e alle indicazioni del suo amico, hanno quindi intercettato i due soggetti che però hanno opposto resistenza, tanto da rendere necessario da parte degli agenti il ricorso al dissuasore spray al caspicum in dotazione. I due agenti hanno riportato lesioni, giudicate guaribili in 7 e 5 giorni dai sanitari dell’Ospedale San Paolo.

Terminati gli atti di rito, i due arrestati sono stati condotti in carcere a Bari a disposizione dell’A.G. procedente.

