Assalto nella notte di San Silvestro al centro commerciale: vetrate sfondate con l'auto per mettere a segno il colpo

L'azione sarebbe scattata proprio a ridosso della mezzanotte, nel pieno dei festeggiamenti della notte di San Silvestro. Nel mirino dei malviventi, il parco commerciale Casamassima. I banditi sarebbero entrati in azione utilizzando come ariete un'auto di grossa cilindrata, sfondando le vetrate di ingresso fino alla saracinesca. Obiettivo della banda, probabilmente, una gioielleria posta in prossimità dell'ingresso del centro commerciale. Accertamenti sono in corso da parte delle forze dell'ordine per quantificare l'eventuale bottino del colpo, e per individuare i responsabili: informazioni utili potrebbero arrivare dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza.