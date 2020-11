Shopping nel centro commerciale, ma senza pagare: donna fermata dalla polizia a Japigia

Fa shopping in un negozio del centro commerciale, ma senza pagare. Una donna è stata denunciata dalla polizia a Japigia per furto aggravato. La 44enne si era impossessata di vari articoli in un negozio del centro commerciale di Japigia, tentando poi di dileguarsi. E' stata però fermata dagli agenti delle Volanti e per lei è scattata la denuncia.