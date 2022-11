Furto nel centro diurno al Libertà, ladri portano via i regali di Natale destinati ai bambini. L'appello: "Riconsegnateli"

Locali vandalizzati e regali di Natale destinati ai bambini rubati, insieme ad attrezzature e materiale didattico. La denuncia arriva via social dal centro diurno 'I ragazzi di Don Bosco', ubicato presso l'Istituto Redentore Salesiani, al quartiere Libertà. Nei giorni scorsi, ignoti si sono introdotti nella struttura, portando via anche dei regali, frutto di una recente donazione dell'Unicef Italia, destinati ai bamibi seguiti dal centro.

I ladri, inoltre, "hanno portato via anche 3 macchine da cucire destinate a laboratori e diverso materiale didattico, vandalizzato la sede e tentato di asportare anche materiale di arredo".I responsabili del centro, insieme al direttore dell'Oratorio, hanno provveduto a sporgere denuncia.

Sui social, insieme al racconto dell'accaduto, anche un appello rivolto agli autori del furto, affinché restituiscano quanto rubato: "L'instancabile lavoro degli operatori del centro diurno, che ogni giorno accoglie 30 bambini e bambine del quartiere Libertà, deve scontrarsi anche con problemi di questo tipo!! Lavoriamo giornalmente con costanza con il quartiere e per il quartiere, con e per le famiglie dei nostri ragazzi per garantire l'accesso ai diritti e lottare contro ogni forma di abuso e illegalità! Speriamo che la denuncia ed il passaparola possano ricondurre sui propri passi gli autori del deprecabile gesto e consentire la riconsegna di quanto sottratto".

L'assessora al Welfare Bottalico: "Gesto vile, ma non ci fermiamo"

"Un gesto assurdo e vile - commenta l'assessora al Welfare Francesca Bottalico - in un contesto territoriale, dove in un solo anno abbiamo investito in nuovi centri sociali e presidi educativi e all'indomani dell'avvio degli eventi per il mese dei diritti organizzati dall'assessorato per consentire a tutti i bambini e le bambine, le famiglie e le persone più fragili di vivere delle serene giornate di festa e prepararsi ad un Natale di accoglienza e comunità. I bambini e le bambine avranno nuovi doni e nessuna minaccia, furto, violenza o intimidazione fermerà l’impegno del Welfare e della rete delle realtà associative e del privato sociale, così di ogni singol* educatore/educatrice impegnati quotidianamente in tutti i quartieri a tutela della crescita serena dei bambini della nostra città. I gestori del centro diurno hanno sporto denuncia e speriamo che si riesca ad individuare presto i responsabili di questo inqualificabile gesto. A loro, a tutti i centri socio educativi per i minori e all'intera comunità di Libertà esprimo la mia vicinanza e l'incoraggiamento a proseguire con la stessa passione, professionalità, fiducia e cura di sempre. La città, i bambini e le bambine hanno bisogno di ciascuno e ciascuna di noi. Di sicuro non ci arrendiamo e non ci fermiamo. Saremo ancora più forti".