Non si ferma la serie di furti con spaccata in Centro a Bari: un altro 'colpo' ai danni di un locale di via Piccinni

Continua la sconcertante sequenza di furti con spaccata nel Centro di Bari. Ieri notte la scena si è ripetuta in via Piccinni, vicino all'intersezione corso Cavour: i ladri hanno infranto una vetrina di un locale dedicato alla gastronomia e piatti pronti. Il bottino del crimine ha fruttato circa 500 euro, malviventi hanno prelevato il denaro dalla cassa. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia, sono giunti anche gli uomini della Scientifica per le rilevazioni delle impronte utili alle indagini.