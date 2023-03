Nuovo furto con spaccata in Centro a Bari, i ladri ripresi dalle telecamere in via Cognetti

Ennesimo furto con spaccata in Centro a Bari. Questa mattina, alle 4.50, due malviventi si sono introdotti nel ristorante Hagakure Noh Samba in via Cognetti. Nonostante il pronto intervento delle Forze dell'Ordine, giunte sul posto in pochi minuti, i ladri si sono dileguati portando via il denaro trovato in cassa.

Le modalità di azione sono sempre le stesse, ormai tristemente note in città: i malviventi sono entrati nel locale rompendo una vetrata della porta d'ingresso. Le immagini del colpo, riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'attività, sono state pubblicate sui social dai titolari: si vedono in azione due uomini, uno dei quali rompe la vetrata utizzando quello che sembra essere un pezzo di asfalto, o di marciapiede. I ladri avrebbero trafugato tutto ciò che era stato lasciato come fondo cassa: l'esatto ammontare della somma asportata è ancora in corso di quantificazione.

Sull'episodio indagano i carabinieri. Decisive per le indagini saranno probabilmente le stesse immagini delle telecamere di video sorveglianza.