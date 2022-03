Furto in pieno centro a Bari nella notte, scassinato distributore automatico h24

Colpo nella notte ai danni di un distributore automatico di alimenti e bevande in corso Vittorio Emanuele, in pieno centro a Bari. Ad agire un malvivente (ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale) che avrebbe scassinato le macchinette self-service, portando via una somma di denaro non ancora quantificata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Bari e la polizia scientifica. I poliziotti sarebbero già sulle tracce del presunto responsabile.

(foto di repertorio)