Furto di giocattoli e materiale didattico al centro diurno: il Redentore avvia raccolta benefica

La Parrocchia del Redentore ha avviato una raccolta benefica dopo il furto, avvenuto pochi giorni fa, di giocattoli e materiale didattico che erano pronti per essere donati ai giovanissimi in vista delle festività di Natale. Ignoti avevano portato via i regali dal centro diurno di via Nitti, i cui ambienti sono stati danneggiati nel corso detli atti vandalici.

L'appuntamento con la raccolta è per il 20 novembre, solennità di Cristo Re, patrono del Redentore. Nel corso della giornata si svolgerà anche il consueto Open Day, manifestazione che mette in risalto tutte le realtà che a vario titolo animano l’Istituto, presente nel quartiere dal 1905: “L’Open day di quest’anno ha una doppia finalità – afferma il direttore don Pasquale Martino – quella di aprirsi al territorio del Libertà, per mostrare i tanti modi in cui la nostra Comunità serve tutta la popolazione del quartiere e del Municipio, e quella di far vedere il volto bello della nostra gente, in risposta agli atti ignobili avvenuti a scapito dei minori del nostro Centro Diurno nei giorni scorsi”.

La piazza sarà allestita con 11 gazebo, uno per ciascuna delle realtà educativo-pastorali che compongono la variegata realtà dell’Opera salesiana di Bari. Saranno infatti presenti gli stand della Parrocchia “Ss.mo Redentore” e del suo Centro Caritas; dell’Oratorio Centro Giovanile e dell’Associazione sportiva dilettantistica che ad esso fa capo; del Centro di formazione professionale Cnos-Fap; del Centro Servizi per le Famiglie “Libertà” (ente da poco presente nel Redentore, finanziato dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari); della Biblioteca di Quartiere “Don Bosco”, animata dalla APS “Laboratorio don Bosco Oggi”; della Comunità educativa per minori “16 agosto” della APS “Piccoli passi grandi sogni”; del Bistrot sociale multietnico “Etnic cook” della associazione Origens; dei vari gruppi della Famiglia Salesiana (Ex-allievi; Salesiano Cooperatori; Adma; Tr); del Centro Diurno socio-educativo “I ragazzi di don Bosco” della Cooperativa sociale “Il sogno di don Bosco”.

Domenica 20 vi saranno anche altri appuntamenti nell'area del Redentore: sarà l’ultimo giorno per i fedeli del quartiere Libertà in cui ci sarà la possibilità di sostare davanti alla preziosa immagine del crocifisso del mistero del calvario della Vallisa (che si può ammirare solo ogni due anni in occasione della processione del venerdì santo). La comunità è grata alla Pia Associazione dei Misteri della Vallisa che hanno benignamente accolto la sua richiesta. Un particolare ringraziamento al presidente diacono Domenico Armenine e il Padre spirituale mons. Franco Lanzolla.

La piazza sarà inoltre arricchita dalla presenza di un Kipsta Tour, reso disponibile a titolo gratuito per tutta la mattinata ai giovani del Libertà dall’azienda Decathlon con un campo gonfiabile per lo street soccer e lo street basket.