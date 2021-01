Ladri spietati e senza cuore: si intrufolano in una mensa e rubano il cibo dei poveri

Al peggio non c'è mai fine. La scorsa notte ignoti hanno forzato diverse serrature della mensa della Fondazione Santi Medici e portato via diverse derrate alimentari dovevano essere destinate ai tanti che ogni giorno prendono un pasto caldo dalla nostra mensa e alla preparazione dei pasti per i nostri servizi residenziali.

La scoperta è stata fatta dagli operatori e volontari della mensa: "Al di là del valore della merce e del danno subito, resta la tristezza per un atto che danneggia le persone più fragili" il commento su Facebook della fondazione.