Furto nella notte nel mercato di corso Mazzini, saccheggiati i box delle salumerie

Furto nella notte nel mercato coperto di corso Mazzini a Bari. Nel mirino dei ladri, i box delle salumerie, dai quali sono stati asportati numerosi prodotti alimentari: sarebbero almeno cinque le attività colpite.

L'amara scoperta questa mattina intorno alle quattro, quando i primi operatori arrivati nel mercato si sono accorti che alcune porte dei box erano aperte. I malviventi, infatti, si sarebbero introdotti dagli accessi presenti sul retro dei locali. Ancora in corso, al momento, la quantificazione dei danni e l'entità del bottino.

"In alcuni box hanno preso solo qualcosa, dei pezzi di prosciutto e altri prodotti alimentari - ci dice uno degli operatori derubati - Qui da me hanno preso praticamente tutto: tutta la spesa fatta per questi giorni di festa, persino le buste. Ci mancava soltanto che portassero via il banco".

Sul posto sono giunti i poliziotti delle Volanti, che hanno avviato indagini per ricostruire l'accaduto e risalire ai responsabili. Possibili elementi utili alle indagini potranno arrivare dall'analisi di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.