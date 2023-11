Furto nell'auto di una turista tedesca: merce recuperata e restituita dalla polizia

L'episodio in centro a Bari: nella notte, gli agenti hanno fermato una persona trovata in possesso di borse da shopping con cibo, souvenir e riviste straniere. I poliziotti sono così risaliti alla donna derubata, restituendole la refurtiva

Borse da shopping piene di generi alimentari, souvenir, e alcune riviste di lingua tedesca: merce che i poliziotti delle Volanti, nel corso di un controllo, hanno trovato in possesso di una persona fermata, la notte scorsa, in via Putignano. Così, avviando le verifiche del caso, è emerso che il materiale era stato rubato a bordo di un’autovettura di una turista tedesca poche ore prima. I poliziotti hanno dunque rintracciato la donna, restituendole la refurtiva, mentre la persona fermata, che non ha saputo fornire spiegazioni in merito al possesso della merce, è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria.