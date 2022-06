Ruba monopattino parcheggiato davanti a bar di Bari vecchia e scappa: inseguito e arrestato dalla Polizia locale

Prima la 'ricognizione' all'interno del bar, poi il furto del monopattino privato, parcheggiato poco prima all'esterno del locale da un cliente, quindi la fuga. Non tutto però é andato secondo i piani del ladro, entrato in azione mercoledì mattina in piazza Mercantile.

A notare i suoi movimenti è stata infatti una pattuglia della Polizia locale, che prontamente é intervenuta, intimando l'alt al malfattore. L'uomo, tuttavia, incurante dell'invito é fuggito a bordo del monopattino cercando di "seminare" gli agenti. L'inseguimento è proseguito su Corso Cavour, dove in prossimità di via Beatillo, l'uomo oramai raggiunto abbandonava il monopattino cercando di dileguarsi a piedi, ma raggiunto ed intercettato da altra pattuglia della Locale allertata via radio veniva tratto in arresto.

Il soggetto, barese, 37 anni che risultava anche sottoposto agli obblighi di sorveglianza speciale da parte dell'autorità giudiziaria , è stato arrestato per furto aggravato, violenza e resistenza a pubblici ufficiali e condotto in carcere. Il monopattino é stato restituito al legittimo proprietario.