Rubano monopattino e lo buttano in mare

"Helbiz, una delle aziende che si occupa del servizio di noleggio e sharing di monopattini elettrici a Bari, ha pubblicato il resoconto della sua attività con risultati incoraggianti e positivi. Cittadini e turisti apprezzano molto l’iniziativa, che, tra le tante cose, porta benefici allo stile di vita di ognuno di noi e all'ambiente. C'è un "però". Perchè ci sono gesti che mortificano la città di Bari, come denunciato qualche giorno fa dallo stesso sindaco Decaro, a discapito del successo riscosso dai monopattini elettrici.Sono i gesti di quei pochi incivili che tentano di rovinare quanto di buono stiamo cercando di costruire. Il riferimento è alla scomparsa di cinque monopattini, uno dei quali è stato recuperato dal fondale marino del molo di Sant’Antonio, dopo essere stato individuato grazie al segnale Gps" è quanto dichiara il presidente del I municipio Lorenzo Leonetti.

"Sono spesso in contatto con Helbiz proprio perchè, tra i fruitori più assidui del servizio, ci sono i residenti del Municipio I" spiega. "Così abbiamo pensato di dare un contributo all'azienda chiedendo all’associazione di sommozzatori 'Bari Scuba' e al 'CC Barion' di aiutarci a recuperare il mezzo. Un gruppo di volontari ha quindi riportato alla luce il monopattino che è stato riconsegnato ai legittimi proprietari. Non so se sarà riparabile e riutilizzabile, ma questo gesto ignobile deve far capire che, ad ogni atto di vandalismo, peraltro a danno dell'ambiente (perché lanciare oggetti in mare significa inquinare), corrisponderà un atto di generosità. Dinanzi a così tanta pochezza e ignoranza non ci arrenderemo mai. Che fate? Buttate a mare i monopattini? Noi li recuperiamo. Li nascondete nei sottani o nei portoni? Noi li recuperiamo!"

E ancora, conclude il presidente, "oggi ci sono gli amici di Bari Scuba, domani ci saranno tanti altri cittadini del Municipio I a dare una mano. È una guerra persa, per voi chiaramente! Noi siamo molti di più"