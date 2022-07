Ruba capi d'abbigliamento in due negozi di via Sparano, poi aggredisce il vigilante e tenta la fuga: arrestato

Prima il furto in un negozio di via Sparano, poi la fuga, dopo aver aggredito e minacciato il vigilante che cercava di bloccarlo. L'addetto alla sorveglianza del negozio, però, è riuscito a inseguire l'uomo, allertando allo stesso tempo il 113 e fornendo ai poliziotti le informazioni utili a rintracciare il fuggitivo. Così è finito in manette, domenica scorsa, un 35enne, cittadino georgiano.

L'intervento dei Falchi della Squadra mobile è scattato intorno alle 17: grazie alle indicazioni fornite dal vigilante gli agenti sono riusciti a bloccare l'uomo, che poco prima si sarebbe impossessato di alcuni capi di abbigliamento in un noto negozio di via Sparano, asportandoli dagli espositori. Il 35enne, risultato incensurato e in Italia da poco più di un mese, è stato arrestato e condotto in carcere in quanto ritenuto responsabile del reato di rapina impropria, consumato in danno di due esercizi commerciali ubicati nel centro cittadino.

L'uomo infatti, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso anche di altri capi d’abbigliamento, presumibilmente trafugati da un altro negozio del centro cittadino, occultati all’interno di una busta dotata di schermature metalliche, in grado di inibire i sensori antitaccheggio comunemente utilizzati nei centri commerciali. Il 35enne è stato condotto in carcere a disposizione dell'Autorità giudiziaria.