Tentano di fuggire dal negozio senza pagare i vestiti: bloccati all'uscita e arrestati

Due cittadini di origini georgiane sono stati arrestati dalle Volanti della Polizia per furto aggravato. Gli agenti sono intervenuti in un negozio del centro cittadino dove i malviventi avrebbero cercato di superare barriere antitaccheggio senza pagare merce per un valore di 200 euro.

I due sono stati inizialmente bloccati da personale di sorveglianza, quindi denunciati e sanzionati anche per violazione delle norme anti-contagio. Uno dei due è anche risultato inottemperante al decreto di espulsione emesso dal questore di Foggia lo scorso mese di novembre.

(Immagine di repertorio)