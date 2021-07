Tenta di rubare in un negozio, beccato dalle telecamere prova la fuga: in manette 34enne

Finisce agli arresti un 34enne di Ruvo per furto in negozio. L'episodio è avvenuto a Molfetta: all'interno di un centro commerciale il titolare si è accorto, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che l'uomo - incensurato - stava scartando alcuni prodotti dagli involucri originali e dopo aver tolto l’antitaccheggio, li deponeva nel suo marsupio. Chiede quindi l'intervento dei carabinieri, ma il 34enne dopo aver superato le casse, era giò uscito dal negozio. Sottoposto a controllo, viene trovano in possesso di diversi ricambi elettrici per autoveicoli, per un valore di 300 euro circa. A questo punto tenta di scappare a piedi ma i militari dopo un breve inseguimento lo raggiungono e lo bloccano.

L'uomo viene arrestato, e, in virtù del fatto che fosse incensurato, viene prima sottoposto agli arresti in attesa della direttissima e, successivamente, rimesso in libertà.