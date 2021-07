Furto notturno nel negozio in pieno centro a Bari: rompe vetrina e ruba telefoni in esposizione, beccato dalla polizia

Beccato mentre tenta il furto notturno in un negozio di telefonia in pieno centro a Bari. Sorpreso dagli agenti delle Volanti, è finito in arresto un 30enne cittadino nigeriano.

L'uomo è stato bloccato in tarda notte: dopo avere infranto la vetrina esterna di un noto negozio di telefonia, si era impossessato di alcuni telefoni in esposizione. Il giovane, risultato con permesso di soggiorno scaduto da 5 anni e precedenti di Polizia inerenti l’ingresso clandestino in Itali, è stato tratto in arresto per furto aggravato. La merce è stata restituita all’avente diritto e l’uomo condotto in carcere.