Infila vestiti di marca in una borsa schermata: all'uscita del centro commerciale c'è la Polizia, denunciata 40enne

Le Volanti della Polizia hanno bloccato a Bari una pregiudicata 40enne di origini foggiane accusata di aver rubato abiti di marca in un noto centro commerciale della zona industriale. La donna aveva nascosto la merce in una borsa schermata, eludendo il sistema antitaccheggio. All'uscita, però, è stata controllata dalla Polizia che ha scoperto gli abiti rubati: per la 40enne è scattata la denuncia.

Madonnella, controlli antidroga

Nel corso di un altro servizio, sul Lungomare nel quartiere Madonnella, gli agenti della volante di zona hanno fermato e controllato un pregiudicato barese 39enne; durante il controllo l’uomo è stato trovato in possesso di 1 grammo di marijuana, dichiarato per uso personale. L’uomo è stato segnalato all’Autorità Amministrativa per il possesso della sostanza.

(foto di repertorio)