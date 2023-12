Ladri in azione nella sede dell'associazione 'L'Abbraccio' a Noicattaro: rubati pc, tv e cellulare

"Un'orrenda notizia ha sconvolto la nostra giornata, abbiamo purtroppo subito un furto nella nostra sede della fondazione, in via Positano". Lo comunica, attraverso i suoi canali social, l'associazione di volontariato 'L'Abbraccio' di Noicattaro.

Dalla struttura del centro educativo 'Fondazione dottor Petruzzi - Onlus', che ospita l'associazione di volontariato impegnata sul tema dell’accoglienza minorile e della gratuità, sono stati sottratti 2 computer portatili, una televisione, un computer fisso, e un telefonino cellulare.

"Oggetti che i nostri ragazzi usavano quotidianamemte e di cui si prendevano cura - si legge in un post facebook sulla pagina dell'associazione di Noicattaro - Il furto subito non è solo una nostra perdita, ma è soprattutto un enorme danno nei confronti dei ragazzi, delle loro famiglie, degli operatori, dei volontari e dei soci che credono nel nostro lavoro. Ma inoltre questo furto ferisce un'intera comunità".

"La rabbia è tanta, ma noi sicuramente non ci lasceremo vincere dallo sconforto - scrivono i volontari dell'associazione 'L'Abbraccio' - Chiediamo a tutta la comunità nojana e non solo di esserci vicini in questo momento triste e pieno di rabbia, sapere di essere uniti sarà per noi una forza in più per risollevarci".