Cassette delle offerte scassinate per portare via il denaro, il furto in chiesa e il messaggio al ladro: "Preghiamo per te"

Le cassette delle offerte forzate per portare via il denaro: furto, la notte scorsa, nella chiesa di Santa Maria del Carmine, a Noicattaro. E' stata la stessa parrocchia a rendere noto l'accaduto, con un messaggio postato sulla propria pagina Fb.

"Inutile dirvi che siamo scossi da quanto accaduto", si legge nel messaggio: "Abbiamo provato a confrontarci con le illuminanti parole della lettera che don Tonino Bello scrisse al "caro fratello ladro", il quale era perito in uno scontro a fuoco con un metronotte. Non sappiamo cosa si nasconda dietro tale gesto. Forse dovremmo leggervi uno dei tanti e preoccupanti segnali di difficoltà e disperazione che caratterizzano questi tempi non facili", aggiungono dalla parrocchia, che si conclude poi con delle parole rivolte direttamente all'autore del gesto: "Il Signore ci insegna a pregare per tutti: sappi allora, caro fratello ladro, che stiamo pregando anche per te. E sappi anche un'altra cosa, caro fratello ladro: credi che sia questa la via per risolvere i problemi? Rifletti".