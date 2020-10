Beccati a rubare olive in un terreno a Mariotto: in due arrestati dai carabinieri

Sorpresi a rubare olive in un fondo agricolo a Mariotto. I carabinieri della stazione di Bitonto hanno arrestato un 54enne di origine albanese e un 43enne di Palo del Colle.

I militari dell’Arma, impegnati in servizi specifici nelle aree rurali, al fine di contrastare i reati in danno degli agricoltori, nella tarda mattinata di ieri, a seguito di una segnalazione delle guardie campestri bitontine, i militari della stazione di Bitonto sono immediatamente giunti presso un fondo in contrada Amelia, ove, unitamente alle guardie campestri, hanno bloccato, i due soggetti intenti a rubare circa 2 quintali di olive.

I carabinieri hanno riscontrato inoltre che i due soggetti, nel rubare le olive, hanno danneggiato circa una trentina di alberi secolari, creando un danno economico di rilievo.

I carabinieri hanno recuperato i due quintali di olive, restituendole al legittimo proprietario, mentre per i due ladri sono stati disposti gli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Bari, che giudicherà i due con rito direttissimo.