Sventato furto di olive nelle campagne di Bitonto: recuperati 400 kg di prodotti agricoli

Operatori del consorzio di sicurezza 'La Vigile Rurale' hanno sventato un furto di 400 kg di olive in contrada Cela a Bitonto, nel Barese. I vigilantes, nel corso di alcune attività di perlustrazione, hanno individuato, in un appezzamento co alberi, alcuni sacchi già colmi di olive raccolte illegalmente poco prima e pronti per essere portati via.

I ladri, alla vista degli operatori, sono fuggiti via facendo perdere le proprie tracce. La refurtiva è stata integralmente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.