Ladri di olive in azione nelle campagne del Barese: sventato furto a Bitonto

Un grosso furto di olive è stato sventato nella notte fra domenica e lunedì in contrada pezza Farina, nelle campagne di Bitonto.

Intorno alla mezzanotte, guardie giurate del consorzio La Vigile Rurale, impegnate in appositi servizi di vigilanza, hanno scoperto, all’interno di un uliveto di vaste dimensioni, numerosi sacchi già pieni di olive, pronti per essere trafugati. Sul posto sono stati rinvenuti anche panni, conche e altri sacchi vuoti ancora da riempire, abbandonati sul posto dai malfattori, messi in fuga dall'arrivo delle guardie campestri e di due pattuglie dei carabinieri, prontamente intervenute. Tutta la refurtiva, circa 12 quintali di olive, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Quello dei furti nelle campagne, in particolare in periodi come quello della raccolta delle olive, rappresenta un fenomeno su cui le associazioni degli agricoltori lanciano da tempo l'allarme, alla luce di episodi sempre più frequenti che provocano danni e perdite economiche ai coltivatori.