Gita al parco divertimenti e poi rubano ortaggi dai campi: denunciati 4 baresi in trasferta nel Brindisino

Due coppie di coniugi originarie di Palo del Colle, nel Barese, sono state denunciate dai Carabinieri di Cellino San Marco (Brindisi) per aver rubato ortaggi all'interno di campi agricoli. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica.

I 4, tra i quali due uomini già noti alle forze dell'ordine, avrebbero trascorso la mattinata in un parco divertimenti della zona, quindi avrebbero portato via zucchine, pomodori e melanzane per un valore di 200 euro. Il gruppo, a bordo di una Fiat Punto, è stato bloccato nel Barese con la refurtiva nel bagagliaio. Per tutti è scattata una denuncia per furto.

