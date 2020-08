In casa con macbook rubato da un'auto sul lungomare di Bari: scatta la denuncia per un pregiudicato

Le Volanti della Polizia hanno recuperato, in un'abitazione di un pregiudicato 45enne a Bari, un notebook Apple risultato rubato aa una cittadina polacca parcheggiata con l'auto sul lungomare. La donna aveva segnalato l'accaduto alla Polizia.

Il 45enne, denunciato per ricettazione, era in possesso di dispositivi in grado di violare le password impostate sugli apparecchi elettronici. A seguito di perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato altro materiale elettronico, di dubbia provenienza, su cui sono in corso ulteriori accertamenti.