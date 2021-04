Apre borsa incustodita in ambulatorio medico e porta via soldi e documenti: incastrato dalle telecamere

La perquisizione nella sua abitazione ha consentito di rinvenire sia gli abiti adoperati nelle fasi del furto sia la bicicletta utilizzata dal ladro per allontanarsi dallo studio

Avrebbe rubato dall'interno di una borsa lasciata incustodita in una sala d'attesa di un Poliambulatorio medico di Monopoli ma è stato individuato dalle telecamere dello studio: la Polizia ha quindi denunciato un uomo per furto con destrezza.

Secondo una ricostruzione, una donna aveva lasciato per qualche minuto la propria borsa. A quel punto, il presunto ladro l'ha aperta portando via documenti e 500 euro di denaro contante. Dopo la denuncia della vittima, gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza dello studio medico e, nonostante l’uso di un cappellino e della mascherina, i poliziotti sono riusciti a riconoscere, comparando una serie di fotogrammi, l’autore del furto in un cittadino monopolitano già noto alle forze dell'ordine.

La perquisizione nella sua abitazione ha consentito di rinvenire sia gli abiti adoperati nelle fasi del furto sia la bicicletta utilizzata dal ladro per allontanarsi dallo studio medico.