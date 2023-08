Finestrino rotto per rubare radio e display: depredata auto parcheggiata sul lungomare

"Vi vorrei segnalare il furto di radio e display digitale più rottura del finestrino che ho amaramente trovato la mattina del 22 agosto": a raccontare l'episodio a BariToday è un cittadino barese, rimasto vittima di un furto ai danni della sua auto. L'uomo riferisce di aver scoperto il danno la mattina di martedì scorso: la vettura, una Citroen C3, era parcheggiata sul lungomare Vittorio Veneto, di fronte agli Uffici Anagrafe. "Una zona di notte terra di nessuno", dice l'uomo, sottolineando come il furto sia avvenuto a pochi giorni di distanza da un altro simile - di cui Baritoday aveva dato notizia - avvenuto nei pressi del castello svevo, con le stesse modalità e, a quanto pare, ai danni dello stesso modello di auto. L'uomo racconta ancora di aver sporto denuncia per l'accaduto, e di aver riscontrato "che in questi giorni stanno facendo strage di display digitali" in molti casi proprio ai danni di vetture simili alla sua. "Bisognerebbe mettere delle telecamere, altrimenti non se ne esce più", conclude il cittadino.