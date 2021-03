Ruba cavi di rame lungo i binari Fal provocando guasto al passaggio a livello, arriva la polizia: bloccato pregiudicato

L'uomo è stato fermato in strada Santa Caterina: l'intervento degli agenti ha consentito di ripristinare in tempo il funzionamento delle vicine barriere, scongiurando pericoli per il traffico ferroviario e veicolare