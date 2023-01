'Squadre d'attacco' per rubare auto e rivenderne i pezzi: nove arresti tra Bari, Foggia e Brindisi

'Squadre d'attacco' per rubare con grande rapidità auto in varie province della Puglia, per poi 'cannibalizzare' i veicoli rivendendone i pezzi nel mercato illecito: i Carabinieri hanno arrestato 9 persone nell'ambito di un blitz effettuato tra Barese, Foggiano e Brindisino. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere, rapina, furto aggravato, ricettazione, danneggiamento e riciclaggio di autovetture e di pezzi di ricambio. Le ordinanze sono state emesse dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura

Gli inquirenti contestano alla presunta banda 37 colpi eseguiti nelle province di Bari, Brindisi e Taranto tra febbraio 2020 e gennaio 2021. Il gruppo criminoso, che sarebbe stato organizzato da un 24enne di Monopoli e un 42enne di Fasano, avrebbe visto anche due donne al suo interno e si sarebbe avvalso anche della prestuna collaborazione di figure esterne, tra cui un venditore foggiano di arnesi da scasso e dispositivi elettronici d'avanguardia.

