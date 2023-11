Ancora un colpo in centro: furto notturno in un ristorante in via Roberto da Bari

Ancora un furto notturno in centro a Bari. Dopo le due spaccate ai danni di altrettanti saloni di parrucchiere, a finire nel mirino dei ladri, la notte scorsa, è stato un ristorante di cucina coreana in via Roberto da Bari.

Ad agire potrebbe essere stata una sola persona, che dopo essere riuscita a introdursi nel locale, forzando la saracinesca, si sarebbe impossessata del denaro presente in cassa per poi dileguarsi. Sul posto è intervenuta la polizia, con il personale della Scientifica per i rilievi del caso. Al vaglio anche le immagini delle telecamere presenti, dalle quali potrebbero arrivare elementi utili per le indagini.