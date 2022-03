Furto nella Basilica di San Nicola, stretta nelle indagini: un uomo ascoltato in Questura

La Polizia ha ascoltato in queste ore, in Questura, un uomo senza fissa dimora, non barese, ritenuto il possibile autore del furto degli oggetti sacri dalla statua di San Nicola. Le indagini della Squadra Mobile e delle Volanti sono coordinate dalla pm della Procura di Bari Angela Maria Morea: aperto un fascicolo per furto con scasso aggravato dall'aver violato un luogo di culto.

Il bottino del colpo avvenuto ieri mattina comprende un anello, l'Evangelario d'argento con tre sfere e un medaglione che conteneva una fiala della Santa manna. Non risparmiata, neppure, la cassetta delle offerte. Il ladro, dopo aver divelto un'ìnferriata, avrebbe fatto irruzione in Basilica sfondando una porta su largo Abate Elia, facendo perdere le proprie tracce dopo il colpo.