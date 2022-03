Furto a San Nicola, sottoposto a fermo un 50enne: è in carcere, si cerca ancora la refurtiva

Dopo un lungo interrogatorio in Questura, è stato sottoposto a fermo nella notte il 50enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, sospettato del furto commesso tra lunedì e martedì nella Basilica di San Nicola.

Condotto in carcere in attesa di convalida del fermo, il 50enne, con piccoli precedenti per furto, è indagato per furto con scasso aggravato dall'aver violato un luogo di culto.

Nel pomeriggio di ieri l'uomo, il cui identikit era stato tracciato dagli investigatori attraverso le immagini di videosorveglianza della Basilica, sarebbe stato rintracciato in un casolare a Japigia, e condotto in Questura dove è stato a lungo ascoltato. Al momento, tuttavia, non ci sarebbero ancora tracce della refurtiva: un anello in oro, l'evangeliario con le tre sfere d'argento e un medaglione contenente una fiala della sacra manna, asportati dalla statua del Santo (che, lievemente danneggiata durante il furto, dovrà essere sottoposta a restauro), insieme al contenuto delle cassette delle offerte.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Squadra Mobile e delle Volanti, coordinate dalla pm della Procura di Bari Angela Maria Morea, il furto sarebbe avvenuto intorno alle quattro: il 50enne, ritenuto responsabile del colpo, sarebbe arrivato in bicicletta e avrebbe divelto una inferriata accanto alla torre campanaria, per poi introdursi in chiesa sfondando una porta laterale in legno.

(in foto: la polizia in Basilica per i rilievi)