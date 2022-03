Furto a San Nicola, sospettato un 50enne: ascoltato in Questura, ancora nessuna traccia degli oggetti sacri rubati

L'uomo, un cittadino straniero, è stato rintracciato dagli agenti delle Volanti in un casolare a Japigia, dove sono stati ritrovati anche elementi in base ai quali potrebbe essere ritenuto l'autore del furto. Non sono stati tuttavia ritrovati i preziosi sottratti