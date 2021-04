Furto nella scuola, ladri portano via un televisore: recuperato dai carabinieri, nei guai un uomo e due minori

E' accaduto nei giorni scorsi nell'istituto tecnico commerciale 'Fiore' di Grumo: i militari hanno ritrovato l'apparecchio in un'abitazione del centro storico usata come ritrovo da alcuni ragazzi. In tre sono stati denunciati per ricettazione